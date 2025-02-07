«Архыз» и «Красная Поляна» запустили единый ски-пасс

Горнолыжные курорты «Архыз» в Карачаево-Черкесии и «Красная Поляна» в Сочи, входящие в ГК «Мантера», первыми в России запустили единый ски-пасс. Об этом сообщила пресс-служба «Архыза».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сафрон Голиков, Коммерсантъ Фото: Сафрон Голиков, Коммерсантъ

Единый абонемент дает туристам доступ ко всем открытым на день посещения горнолыжным трассам, сноупаркам и фрирайд-зонам на обоих курортах. Ски-пасс оформляется на конкретного человека и привязывается к его данным.

В «Архызе» действует 27 км трасс различной сложности. Зона катания включает Южный и Северный склоны, а также туристические поселки Романтик и Лунная поляна. На курорте работают восемь канатных дорог.

«Красная Поляна» предлагает 30 км трасс и три сноупарка со снежными фигурами и стрит-линиями. В инфраструктуру курорта входят 13 подъемников, а в Восточном секторе действует система искусственного оснежения.

Вячеслав Рыжков