Две трети сочинцев готовы купить китайский автомобиль

Большинство сочинцев готовы рассмотреть покупку китайского автомобиля, следует из исследования группы «Ренессанс Страхование», проведенного среди 1,4 тыс. автовладельцев в крупных городах России, включая Сочи (имеется в распоряжении «Ъ-Сочи»).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Руслан Тарасов, Коммерсантъ Фото: Руслан Тарасов, Коммерсантъ

Среди опрошенных 66% заявили о потенциальной готовности приобрести автомобиль китайского производства, тогда как 10% исключают такую возможность. Еще 15% готовы рассмотреть такой вариант только при отсутствии доступных европейских или японских подержанных автомобилей, а 9% намерены тщательно оценить все факторы перед покупкой.

Сокращение ассортимента на российском рынке стало ключевой причиной выбора китайских марок для 35% респондентов, еще 14% рассматривают их наравне с другими производителями. Среди преимуществ участники опроса отмечают низкую стоимость обслуживания (44%), широкий модельный ряд (33%), доступность запчастей (21%) и возможность качественного ремонта (15%). При этом 15% не видят у китайских автомобилей явных достоинств.

По данным «Ренессанс Страхования», доля китайских автомобилей в сегменте машин, застрахованных по каско, достигла 46%. Китайские марки также активно выходят на вторичный рынок.

Среди скептически настроенных участников опроса 41% считают кузов китайских автомобилей подверженным коррозии, 29% отмечают сложный интерфейс приборной панели, 24% критикуют качество электроники, 18% — подвеску, не адаптированную к российским дорогам. Еще 16% указывают на низкое качество запчастей, а 6% — на недостатки лакокрасочного покрытия.

Вячеслав Рыжков