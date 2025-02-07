Депутат Затулин: из-за ЧП с мазутом Сочи могут посетить до 10 млн человек

Депутат Госдумы Константин Затулин считает, что из-за ЧП с танкерами и разлива мазута на черноморском побережье в Сочи могут побывать до 10 млн туристов. Об этом парламентарий рассказал в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Господин Затулин заявил, что сейчас нет оснований ожидать ухудшения ситуации в Сочи. По словам ученых, до Большого Сочи мазут не дойдет. Депутат отметил также, что с начала года курорт посетили более 700 тыс. человек.

«Проблемы, связанные с внутренними водами, стали особенно актуальны. Среди них — состояние водоочистных сооружений, загрязнение рек и ежегодная вспышка ротовирусной инфекции. Чтобы обеспечить безопасность и комфорт для туристов, город должен быть полностью готов к их приему»,— отметил Константин Затулин и добавил, что из 70 км береговой линии 30 км находятся в аварийном состоянии.

Парламентарий также заявил, что люди, которые собирались в Геленджик или Анапу, могут предпочесть отправиться в Сочи. В связи с этим турпоток в 8 млн человек, зафиксированный в Сочи по итогам 2024 года, в 2025-м может вырасти до 9–10 млн.

Вячеслав Рыжков