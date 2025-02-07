Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Депутат Затулин: из-за ЧП с мазутом Сочи могут посетить до 10 млн человек

Депутат Госдумы Константин Затулин считает, что из-за ЧП с танкерами и разлива мазута на черноморском побережье в Сочи могут побывать до 10 млн туристов. Об этом парламентарий рассказал в своем Telegram-канале.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Господин Затулин заявил, что сейчас нет оснований ожидать ухудшения ситуации в Сочи. По словам ученых, до Большого Сочи мазут не дойдет. Депутат отметил также, что с начала года курорт посетили более 700 тыс. человек.

«Проблемы, связанные с внутренними водами, стали особенно актуальны. Среди них — состояние водоочистных сооружений, загрязнение рек и ежегодная вспышка ротовирусной инфекции. Чтобы обеспечить безопасность и комфорт для туристов, город должен быть полностью готов к их приему»,— отметил Константин Затулин и добавил, что из 70 км береговой линии 30 км находятся в аварийном состоянии.

Парламентарий также заявил, что люди, которые собирались в Геленджик или Анапу, могут предпочесть отправиться в Сочи. В связи с этим турпоток в 8 млн человек, зафиксированный в Сочи по итогам 2024 года, в 2025-м может вырасти до 9–10 млн.

Вячеслав Рыжков

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...