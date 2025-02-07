Гурулевы бывшими бывают

Депутат Госдумы Андрей Гурулев в ближайшее время покинет комитет по обороне и станет членом комитета по региональной политике и местному самоуправлению. Это следует из документов в думской базе. Господин Гурулев, будучи в прошлом кадровым военным, прославился резонансными высказываниями по военной тематике на телевидении и в СМИ. По словам источников “Ъ”, с Андреем Гурулевым не раз проводились разговоры с просьбами умерить градус своих публичных выступлений, но он продолжал работать на свою популярность. А статус члена комитета по обороне добавлял в глазах зрителей его словам дополнительный вес. Возможно, это знак, что по ряду тем с общественным мнением должен работать ограниченный пул спикеров, считает эксперт.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Генерал запаса Андрей Гурулев всегда был готов к публичным высказываниям

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Генерал запаса Андрей Гурулев всегда был готов к публичным высказываниям

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Генерал-лейтенант запаса единоросс Андрей Гурулев перейдет из думского комитета по обороне в комитет по региональной политике и местному самоуправлению. Соответствующий проект постановления внесен 7 февраля. Сам Андрей Гурулев прямо не заявляет, что решение о смене комитета исходит не от него. Однако в своем Telegram-канале он опубликовал пост, в котором заявил, что «полностью поддерживает решение руководства» о его переходе в другой комитет.

«Это, безусловно, продиктовано моей активной работой над вопросами, касающимися жизни граждан на местах»,— написал парламентарий.

Источник “Ъ” во фракции ЕР в Думе объясняет ситуацию так же дипломатично: по его словам, депутат «в последнее время активно интересовался и погружался в вопросы местного самоуправления и социально-экономического развития регионов». «Работа в комитете предоставит ему новые возможности на этом направлении»,—утверждает собеседник “Ъ”.

Однако источники “Ъ” излагают и другую версию смены генералом своей специализации. Андрею Гурулеву 57 лет. Армейскую карьеру начал в 1988 году. Участвовал во второй чеченской кампании, а также, по собственному утверждению, руководил операциями ЧВК «Вагнер» в 2014 году. Уволился в запас в 2019-м, тогда же стал зампредом правительства Забайкальского края. В 2021 году избрался в Госдуму в составе федерального списка кандидатов от «Единой России».

Будучи депутатом, Андрей Гурулев прославился большим количеством резонансных высказываний. В разное время политик предлагал нанести ядерный удар по Нидерландам, принять в российскую армию сирийских алавитов, ввести налог на бездетность. На последнюю идею в 2024 году отреагировал председатель Думы Вячеслав Володин. «Постоянно говорим нашим коллегам-депутатам: вы вначале подумайте, прежде чем озвучивать инициативу. Не надо пугать общество»,— призывал спикер. Кроме того, господин Гурулев позволял себе также и критику Минобороны. Так, например, он заявлял, что на своих брифингах ведомство должно рассказывать ситуацию как есть.

Именно в заявлениях генерала, по словам источников “Ъ”, в Думе, партии и близких к администрации президента, и кроется причина его отставки.

Все они дают идентичное описание депутата. По их словам, ошибочно считать, что в Думе он отражал мнение Минобороны, в реальности у него не было особых покровителей и в Думу он попал с должности зампреда правительства Забайкальского края. При этом, по их оценке, генерал в отставке оказался неплохим оратором и решил воспользоваться этим навыком, чтобы нарастить свою популярность. Это и привело к его многочисленным выступлениям на телевидении и резонансным заявлениям.

По словам источников, с генералом постоянно проводились разговоры. Его публичные высказывания не устраивали ни руководство Думы, ни администрацию президента, ни других членов комитета. По словам одного из источников в нижней палате парламента, последний разговор состоялся недавно. Он был признан «недоговороспособным», добавляет собеседник “Ъ”, близкий к администрации президента. «Проблема была в том, что его как раз и воспринимали как представителя Минобороны из-за его военной карьеры и статуса члена профильного комитета. Поэтому и любая новость от него активно разносилась по информационному пространству»,— добавляет федеральный чиновник.

После ухода господина Гурулева из комитета по обороне в его составе останется 13 депутатов. Комитет по региональной политике под руководством Алексея Диденко (ЛДПР), напротив, разрастется до девяти членов.

Исключение Андрея Гурулева — это «накопленная усталость других генералов от его неконтролируемых словесных действий, считает политолог Павел Склянчук. «Скорее всего, это знак, что в следующем созыве его не будет»,— добавляет он. При этом, по его словам, пока генерал остается «в пуле говорящих голов» партии. «Просто теперь не будет ассоциации с комитетом по обороне. Возможно, это подготовка к событиям, когда с общественным мнением должен будет работать только узкий круг спикеров»,— заключает политолог.

Отдел политики