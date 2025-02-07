Так говорил Андрей Гурулев

О создании министерства пропаганды

«Я бы вообще создал, честно говоря, министерство информации и пропаганды. Отдельное министерство в рамках правительства Российской Федерации, на которое бы замкнул все, от информационного противоборства вплоть до фейкомета» (на пресс-конференции, 3 ноября 2022 года).

Об ударе по Лондону

«Надо на государственном уровне понять, что пора воевать по полной. На Украине, а также со всеми бенефициарами, кто нас к этой войне привел. А удар по Лондону станет первым и последним предупреждением для США» (в своем Telegram-канале,15 декабря 2022 года).

О выдвижении бывших заключенных в депутаты

«Почему бывшие военные не станут хорошими политиками? Люди с широким кругозором, с хорошим образованием. Да, они были заключенными по различным статьям, но они вызвались добровольцами защищать свою Родину» (в интервью URA.RU, 12 января 2023 года).

О сталинских репрессиях

«Мы понимаем, что это было необходимо на тот момент в государстве сделать. Да, это были ошибки, но была дисциплина» (в программе «Полный контакт», 25 апреля 2023 года).

О мобилизации безработных

«Мне говорят: "Давайте, мобилизацию проведем!"? Да, давайте — вон, на бирже труда все стоят, кто безработные — ради бога, за власть советов… Кто мешает?» (в программе «Полный контакт», 19 сентября 2023 года).

О гражданах РФ, не разделяющих политику власти

«Я бы хотел, чтобы в нашем обществе, которое на 80% доверяет президенту, чтобы вся эта гниль, которая осталась, она была бы если не изолирована, то хотя бы как-то уничтожена» (в эфире телеканала «Россия 1», октябрь 2023 года).

О ГУЛАГе

«Мне сейчас говорят: "Ты хочешь устроить опять ГУЛАГ". Ну, я честно говорю, что хочу, чтобы те, кто сегодня вредит нашей Родине здесь, внутри, радостно махали кайлом в районе Колымского тракта… Не только я этого хочу, но и народ хочет этого» (в эфире телеканала «Царьград», 18 января 2024).