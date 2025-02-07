Гурулев Андрей Викторович

Родился 16 октября 1967 года в Москве в семье военных. Окончил Московское высшее общевойсковое командное училище (1988), Общевойсковую академию ВС РФ (2000), Военную академию Генштаба ВС РФ (2010) и РАНХиГС (2022). Служил в Западной группе войск и Приволжском военном округе.

В 1999 году командирован в Чечню для выполнения боевых задач. В начале 2000-х годов командовал 272-м мотострелковым полком в составе 36-й общевойсковой армии (Забайкальский край). В 2006–2009 годах был командиром 37-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады (Бурятия).

С 2010 года служил на Северном Кавказе, занимал должность начштаба 58-й армии ЮВО, в 2012 году стал ее командующим. По собственным заявлениям, принимал участие в боевых действиях на Донбассе и курировал операции ЧВК «Вагнер» в 2014 году. В том же году получил звание генерал-лейтенанта. В 2016–2019 годах — замком войсками ЮВО. Принимал участие в сирийской кампании. В 2019 году по собственному желанию уволен в запас.

С 2019 года — зампред правительства Забайкальского края по вопросам гражданской обороны и ликвидации чрезвычайных ситуаций. В 2021 году избрался в Госдуму от «Единой России».

Награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени, орденом Мужества, медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степеней.