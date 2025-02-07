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Коммерсантъ FM
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Мишустин сообщил Путину об историческом максимуме ВВП в 2024 году

Российский ВВП за 2024 год увеличился на 4,1% и достиг исторического максимума 200 трлн руб. Это связано с интенсивным ростом обрабатывающей промышленности, сообщил президенту России Владимиру Путину премьер-министр Михаил Мишустин в рамках доклада об экономическом развитии страны. Их встреча проходила

Михаил Мишустин и Владимир Путин во время встречи

Михаил Мишустин и Владимир Путин во время встречи

Фото: пресс-служба президента РФ

Михаил Мишустин и Владимир Путин во время встречи

Фото: пресс-служба президента РФ

По данным Росстата, рост ВВП России 0,2% превысил ожидания, которые были в официальном прогнозе, сказал председатель правительства. «В целом вообще промышленное производство у нас прибавило 4,6%, что лучше всех предварительных оценок»,— уточнил господин Мишустин. Отдельно он выделил объемы производства обрабатывающего сектора: они выросли на 8,5%.

При этом, по словам премьер-министра, рост ВВП в 2025 году может быть не таким значительным, как в предыдущем, на фоне борьбы с инфляцией. Господин Путин поручил правительству добиться снижения этого показателя в текущем году и выйти на траекторию сбалансированного роста. Глава государства добавил, что достичь эффективных результатов правительству позволит совместная работа с ЦБ.

Последняя личная встреча Владимира Путина и Михаила Мишустина проходила в мае прошлого года — перед голосованием в Госдуме по вопросу переназначения председателя правительства.

Подробнее о состоянии российской экономики – в материале «Ъ» «В ЦБ не видят охлаждения экономики».

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