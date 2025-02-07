Посол России в Финляндии негативно оценил товарооборот между странами

Двусторонняя торговля России и Финляндии ликвидирована усилиями Хельсинки. За неполный 2024 год товарооборот между странами составил чуть более €1 млрд. За тот же период 2021 года он достигал €11 млрд, сообщил «РИА Новости» посол России в стране Павел Кузнецов.

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Некогда обширные взаимные поставки сузились до немногочисленных товарных групп, которые еще не охвачены ограничениями, сказал дипломат. Он уточнил, что в перечень этой продукции на данный момент входят никелевый штейн, продукция неорганической химии и медный концентрат.

Снижение объемов торговли между Россией и Финляндией стало особенно заметно после закрытия сухопутных границ по инициативе Хельсинки. В январе--сентябре 2024 года товарооборот составил чуть больше €900 млн, что на 30% ниже показателя за аналогичный период прошлого года.

Финляндия в течение последних двух лет неоднократно вводила ограничения против российских производств и граждан. Вчера сообщалось, что финское правительство хочет утвердить законопроект, запрещающий сделки с недвижимостью для иностранцев. Первыми под этот запрет попадают россияне. Кроме того, в ноябре 2024 года приставы в Финляндии арестовали более 30 объектов российской недвижимости в дополнение более чем к десяти конфискованным ранее квартирам.

Подробнее — в публикации «Ъ» «Российская собственность в Финляндии попала под арест».