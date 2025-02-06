В Финляндии рассмотрят проект об ограничении сделок с недвижимостью для россиян

Правительство Финляндии внесло в парламент законопроект, ограничивающий осуществление сделок с недвижимостью для россиян. Инициатива, предложенная Министерством обороны, предполагает, что разрешение на приобретение недвижимости не выдадут лицу, «страна гражданства которого может представлять угрозу нацбезопасности Финляндии».

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«Мы внесли этот законопроект, потому что хотим снизить все возможные риски для безопасности финнов», — заявил министр обороны Финляндии Антти Хяккянен. Для лиц, имеющих юридический адрес на территории государства, «представляющего угрозу», или находящихся «под влиянием» гражданина такой страны, будет действовать полный запрет на приобретение недвижимости. Лица с двойным гражданством или постоянно проживающие в Финляндии иностранцы могут получить разрешение на сделку от Минобороны.

Антти Хяккянен говорил, что в дополнение к законопроекту Минобороны планирует реформировать процедуру выкупа недвижимости, если она уже продана. Представитель МИД России Мария Захарова говорила, что финские власти пытаются обосновать интересами нацбезопасности «дискриминационные инициативы».

Кроме того, в ноябре 2024 года приставы в Финляндии арестовали более 30 объектов российской недвижимости в дополнение более чем к десяти конфискованным ранее квартирам. Стоимость новых конфискованных объектов превышает €10 млн. Среди них — арестованные по иску украинского «Нафтогаза» Российский центр науки и культуры в Хельсинки, офисное здание в городском районе Лауттасаари, а также три объекта на Аландских островах.

Подробнее — в публикации «Ъ» «Российская собственность в Финляндии попала под арест».

Лусине Баласян