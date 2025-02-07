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Коммерсантъ FM
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Главные новости к утру 7 февраля

Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении санкций против Международного уголовного суда (МУС). Причиной он назвал действия МУС против Штатов и их союзников, в том числе Израиля.

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов сообщил, что власти обсудят полный запрет на аборты в регионе, в том числе в частных клиниках. Эту тему рассмотрят на совещании в областном правительстве во второй половине февраля.

В 2024 году в России было продано 3 млн планшетов на сумму 61,7 млрд руб., что стало историческим максимумом в стране, сообщили «Ъ» в МТС. В штуках лидером стал Xiaomi с долей в 15% рынка.

Администрация США распустила группу по поиску активов российских бизнесменов. Генпрокурор Пэм Бонди заявила, что ресурсы перенаправят на противодействие картелям.

«Яндекс» стал новым владельцем товарных знаков «Игромир» и Comic Сon, организатора крупнейших выставок популярной молодежной культуры, узнал «Ъ». Первые с 2019 года фестивали холдинг планирует провести уже этой осенью.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху готов прекратить войну в Газе, если лидеры «Хамаса» откажутся от власти и «отправятся в изгнание», сообщает Axios со ссылкой на источники. По их словам, палестинское движение не готово к расформированию.

По данным «Ъ», Федеральная антимонопольная служба заинтересовалась ростом цен на ПЭТФ и БОПЭТ-пленку — сырье, используемое для производства тары и упаковки. Стоимость ПЭТФ, по разным оценкам, за прошлый год выросла до 28%.

Посольство США заявило об отказе отложить санкции против сербской компании NIS на 90 дней, сообщил президент Сербии Александр Вучич. 50% акций NIS владеет «Газпром нефть», под американские санкции обе компании попали в январе.

Минпромторг хочет включить электронику и компоненты для работы с ИИ в реестр радиоэлектроники в рамках постановления, определяющего степень отечественного происхождения продукции. Также планируется добавить увеличенный коэффициент по налогу для заказчиков такого оборудования.

У бизнеса финской Tikkurila в Санкт-Петербурге сменился владелец: с 5 февраля им стало московское АО «Смартбизнесгрупп». До этого компания принадлежала финской Tikkurila Oyj.

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