Елена Хахалева положила ущерб на депозит

Бывшая судья Краснодарского крайсуда Елена Хахалева, экстрадиции которой Россия добивается из Азербайджана, еще до возбуждения уголовного дела пыталась возместить вменяемый ей в вину ущерб. Однако судебный департамент при Верховном суде РФ, признанный потерпевшим, 1,2 млн руб. не принял, ответив адвокатам, что для этого нет оснований. Сейчас экс-судья находится под надзором полиции в Баку.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Экс-судья Краснодарского крайсуда Елена Хахалева

Фото: Краснодарский краевой суд Экс-судья Краснодарского крайсуда Елена Хахалева

Фото: Краснодарский краевой суд

Как стало известно «Ъ», Елена Хахалева, которая была лишена статуса судьи в 2020 году, уже тогда выразила готовность вернуть в бюджет средства, которые, по версии руководства Краснодарского крайсуда, были необоснованно перечислены ей в качестве зарплаты.

В итоге экс-судья внесла на депозитный счет одного из московских нотариусов 1,2 млн руб. и известила об этом руководство суда, рассказал «Ъ» ее адвокат Ярослав Краснощеков.

«Если считаете нужным — забирайте, Елена Владимировна обеспечила возврат средств в бюджет. Однако деньги до сих пор находятся на счете, а судебный департамент при ВС РФ, признанный потерпевшим, на мой запрос ответил, что оснований к принятию денежных средств нет»,— пояснил адвокат Краснощеков. Как следует из ответа департамента (копия есть в редакции «Ъ»), сведений об окончании следственных действий у него нет, обстоятельства совершения преступления не установлены, расчет ущерба не представлен.

Адвокат Ярослав Краснощеков рассказал, что ему ничего не известно об обстоятельствах задержания Елены Хахалевой в Баку, при этом он выразил недоумение по поводу действий властей Азербайджана. «Моя подзащитная не находится в международном розыске, подтверждение — письмо управления уголовного розыска ГУ МВД по Краснодарскому краю о том, что в системе генерального секретариата Интерпола сведения о Елене Хахалевой отсутствуют. Возможно, Азербайджан принимает во внимание не только международный, но и федеральный розыск России. В Грузии такого порядка нет, Елена Хахалева имеет там вид на жительство»,— пояснил адвокат.

Как ранее сообщал «Ъ», Елене Хахалевой предъявлены обвинения в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и служебном подлоге (ч. 2 ст. 292 УК РФ). По версии следствия, с января 2016 года по июль 2019 года судья не появлялась на рабочем месте без уважительных причин 127 раз, но при этом получала зарплату. По словам адвоката Краснощекова, Елена Хахалева уезжала в командировки, согласовывая их в устной форме с председателем суда Александром Черновым, который давал ей поручения посетить Верховный суд и обсудить рассматриваемые дела. Господин Краснощеков пояснил, что были и другие причины поездок — например, с 6 по 8 декабря 2016 года Елена Хахалева принимала участие в пленарном заседании Совета судей России, где была избрана членом совета. Однако при поездках приказы о командировках не издавались, командировочные удостоверения не требовались, так как Елена Хахалева ездила в Москву за свой счет. В табеле дни ее поездок отмечались как рабочие.

«Возможно, следует дать юридическую оценку этим событиям, однако я не вижу признаков мошенничества и подлога. Когда Елена Владимировна увольнялась, никаких финансовых претензий к ней не было»,— сообщил Ярослав Краснощеков. По словам защитника, все ранее оглашенные в СМИ сообщения о других якобы противоправных действиях Елены Хахалевой (поддельный диплом, связи с криминалом) давно опровергнуты.

Известность госпожа Хахалева, напомним, получила благодаря свадьбе своей дочери, в которой для гостей пели звезды российской эстрады. После этого за ней закрепился статус «золотой судьи».

Анна Перова, Краснодар