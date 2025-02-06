Росимущество стало владельцем ООО «Родные поля»

Росимущество получило 100% долей зернового трейдера ООО «Родные поля». Данные изменения были внесены в ЕГРЮЛ 5 февраля 2024 года.

В декабре 2024 года Генеральная прокуратура потребовала обратить имущество ООО «Родные поля» в доход государства. Это объяснялось стратегической важностью организации — доля «Родных полей» на рынке перевалки зерна в морском порту Азов превышает 20%, при этом конечный бенефициар компании, Петр Ходыкин, является гражданином Сент-Китса и Невиса, а также резидентом ОАЭ.

1 января 2025 года, как сообщал «Ъ», суд Ростовской области удовлетворил требование Генпрокуратуры.

Активы ООО «Родные поля» включают собственный флот (11 морских судов), железнодорожный подвижной состав, грузовой терминал и свыше 200 объектов сопутствующей инфраструктуры. Его капитализация превышает 58 млрд руб., ежегодная выручка — 299 млрд, а валовая прибыль — 100 млрд руб. Директор «Совэкона» Андрей Сизов говорил «Ъ», что ООО «Родные поля» было крупнейшим экспортером зерна до завершения 2021/22 сельскохозяйственного года. В сезоне 2023–2024 годов его доля резко снизилась, и заметные закупки компания больше не проводила.