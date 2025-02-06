Прокуратура потребовала снести незаконные торговые объекты на Муринской дороге

Прокуратура Красногвардейского района Петербурга по итогам проверки исполнения земельного законодательства при размещении объектов благоустройства выявила незаконные торговые точки, расположенные вблизи домов 14 и 16 по Муринской дороге.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Прокуратура Санкт-Петербурга Фото: Прокуратура Санкт-Петербурга

Как сообщили в надзорном ведомстве, основанием для прокурорской проверки послужило обращение местного жителя, который рассказал, что нестационарные торговые объекты создают неудобства жителям.

Было установлено, что коммерческая фирма разместила точки по продаже продовольственных и непродовольственных товаров на земельном участке без согласования с комитетом по градостроительству и архитектуре (КГА) Петербурга. Проект благоустройства элементов данных объектов не согласовывался.

В суд было направлено исковое заявление с требованием обязать организацию демонтировать несогласованные объекты. В настоящий момент иск находится на рассмотрении, уточнили в прокуратуре.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что сотрудники комитета по контролю за имуществом Петербурга освободили от сувернирных киосков территорию на набережной канала Грибоедова возле храма Спаса на Крови.

Подробнее — в материале «Ъ-СПб» «Торговцев удаляют от храма».

Андрей Цедрик