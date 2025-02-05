Главные новости за 5 февраля. Петербург, Ленобласть, Северо-Запад

Суд удовлетворил требования ООО «ЖКС №1 Пушкинского района» о взыскании почти 170 тыс. рублей с отбывающей наказание за террористический акт Дарьи Треповой и еще двух лиц, владеющих доставшейся по наследству квартирой на Артиллерийской улице в Петербурге. Согласно материалам дела, за жилье не платили с 2014 года, итоговая сумма долга составила 169 526 рублей 29 копеек. Суд постановил взыскать с ответчиков эту сумму, а также госпошлину в размере 4 591 рубль.

Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга в окончательном чтении приняли законопроект об административной ответственности за парковку автомобиля на эксплуатационной маркировке — разметке пешеходных зон, пожарных гидрантов и мусорных контейнеров. Размер штрафа для физических лиц составит от 3 до 5 тыс. рублей, для должностных — от 5 до 40 тыс. руб., для юридических — от 150 до 500 тыс. руб.

Стоимость строительства продолжения Кировско-Выборгской линии метро в Петербурге составит 31,53 млрд рублей. Речь идет об участке красной ветки от «Проспекта Ветеранов» до «Проспекта Маршала Жукова». Соответствующая сумма указана в проектной документации, касающейся планировки территории под это строительство. Таким образом 1 км обойдется властям в 9,1 млрд. Сроки возведения двух новых станций — 6 лет и 11 месяцев.

В Петербурге открылись первые шоу-румы китайского бренда Rox. В автосалонах представлены автомобили дебютной модели марки в России — гибридные внедорожники Rox 01. Первые машины покупателям предлагают в двух комплектациях: 6-местной Business Lounge и 7-местной Family. Стоимость автомобилей превышает 9 млн рублей.

На территории индустриального парка «PNK парк Колпино» открылся склад сети мебельных гипермаркетов Hoff. Бренд занял площадь почти в 29 тыс. кв. метров. Запуск склада в работу позволил увеличить помещения для хранения товаров почти вдвое. До этого компания арендовала 15 тыс. кв. метров в комплексе «Уткина Заводь» в Ленобласти. Открытие склада также привело к расширению ассортимента сети гипермаркетов на 20%, их число достигло 12 тысяч.

В Петербурге по делу об уклонении от уплаты налогов задержан генеральный директор «крупной компании, торгующей нефтепродуктами и топливом». По данным полиции, сотрудники по просьбе главы компании открывали на свое имя ИП, впоследствии выступая в качестве контрагентов компании по фактически не существующим сделкам, за которые потом получали деньги. В результате такой деятельности в 2019-2021 годах предприятие занизило свою налогооблагаемую базу и не выплатило в бюджет более 218 млн руб. налога на добавленную стоимость и около 180 млн руб. налога на прибыль.

Правительство Санкт-Петербурга выделило 19 млн рублей на проведение губернаторского приема в рамках Петербургского международного экономического форума. Заказчик услуг — городской комитет по культуре. Исполнитель должен выбрать для мероприятия площадку в центре Петербурга, способную вместить более 1,5 тыс. человек. При этом место должно располагаться не дальше 1 км от Дворцовой площади. Необходим фуршет, три площадки для проведения переговоров.

Телеканал «КИНОТВ», который с 2022 года владеет историческим зданием на набережной Адмиралтейского канала в Петербурге — домом Кранкенгагена, планирует открыть в нем новый культурно-образовательный центр и арт-пространство. Архитектурный облик нового пространства будут прорабатывать молодые петербургские специалисты. Согласно проекту, в здании планируется разместить три кинозала, лекторий, пространство для театральных постановок, концертов, а также выставочную зону, офисы для резидентов и кафе.

Из-за вспышки сезонных заболеваний в Петербурге на карантин ушли 56 школьных классов и 19 групп в детсадах. В нескольких школах ученики отправились на удаленку во избежание роста заболеваемости. Напомним, как рассказали в региональном Роспотребнадзоре 4 февраля, за минувшую неделю в городе было зафиксировано 33 788 случаев ОРВИ, гриппа и COVID-19. Наибольшая заболеваемость приходится на детей в возрасте от 3 до 6 лет.