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С осужденной за теракт Дарьи Треповой взыщут долги за квартиру

Суд удовлетворил требования ООО «ЖКС №1 Пушкинского района» о взыскании почти 170 тыс. рублей с отбывающей наказание за террористический акт Дарьи Треповой и еще двух лиц, владеющих доставшейся по наследству квартирой на Артиллерийской улице в Петербурге. Об этом сообщила в своем Telegram-канале руководитель объединенной пресс-службы городских судов Дарья Лебедева.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Согласно материалам дела, за жилье не платили с 2014 года, итоговая сумма долга составила 169 526 рублей 29 копеек. Суд постановил взыскать с ответчиков эту сумму, а также госпошлину в размере 4 591 рубль.

Дарья Трепова присутствовала на суде по видеосвязи. Сообщается, что она не возражала против иска и просила дать ей рассрочку. Суд разъяснял порядок обращения с соответствующим заявлением.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что судебные приставы в Петербурга за 2024 год взыскали 2,3 млрд рублей долгов за услуги ЖКХ.

Артемий Чулков

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