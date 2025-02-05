В доме Кранкенгагена планируют разместить культурно-образовательный центр
Телеканал «КИНОТВ», который с 2022 года владеет историческим зданием на набережной Адмиралтейского канала в Петербурге — домом Кранкенгагена, планирует открыть в нем новый культурно-образовательный центр и арт-пространство. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе ТК.
Дом Кракенберга на набережной Адмиралтейского канала, 17
Фото: Портал Citywalls / Влада
Архитектурный облик нового пространства будут прорабатывать молодые петербургские специалисты. Согласно проекту, в здании планируется разместить три кинозала, лекторий, пространство для театральных постановок, концертов, а также выставочную зону, офисы для резидентов и кафе.
«Центр должен использовать всевозможные технические новшества, не ограничивая при этом творческую составляющую арт-пространства и позволяя проводить мероприятия, требующие значительных трансформаций»,— отмечает генеральный продюсер «КИНОТВ» Сергей Катышев.
Ранее «Ъ-СПб» писал, что Смольный выкупил для досугового центра бывшую телефонную станцию на Металлистов.