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В доме Кранкенгагена планируют разместить культурно-образовательный центр

Телеканал «КИНОТВ», который с 2022 года владеет историческим зданием на набережной Адмиралтейского канала в Петербурге — домом Кранкенгагена, планирует открыть в нем новый культурно-образовательный центр и арт-пространство. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе ТК.

Дом Кракенберга на набережной Адмиралтейского канала, 17

Дом Кракенберга на набережной Адмиралтейского канала, 17

Фото: Портал Citywalls / Влада

Дом Кракенберга на набережной Адмиралтейского канала, 17

Фото: Портал Citywalls / Влада

Архитектурный облик нового пространства будут прорабатывать молодые петербургские специалисты. Согласно проекту, в здании планируется разместить три кинозала, лекторий, пространство для театральных постановок, концертов, а также выставочную зону, офисы для резидентов и кафе.

«Центр должен использовать всевозможные технические новшества, не ограничивая при этом творческую составляющую арт-пространства и позволяя проводить мероприятия, требующие значительных трансформаций»,— отмечает генеральный продюсер «КИНОТВ» Сергей Катышев.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что Смольный выкупил для досугового центра бывшую телефонную станцию на Металлистов.

Дарья Астанина

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