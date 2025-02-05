Около 60 классов петербургских школ ушли на карантин из-за вспышки сезонных болезней

Из-за вспышки сезонных заболеваний в Петербурге на карантин ушли 56 школьных классов и 19 групп в детсадах. Об этом 78.ru рассказали в городском комитете по образованию.

В нескольких школах ученики ушли на удаленку во избежание роста заболеваемости. Напомним, как рассказали в региональном Роспотребнадзоре 4 февраля, за минувшую неделю в городе было зафиксировано 33 788 случаев ОРВИ, гриппа и COVID-19. Наибольшая заболеваемость приходится на детей в возрасте от 3 до 6 лет.

«На 5-й календарной неделе (с 27 января по 2 февраля 2025 года) показатель заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) выше на 15,45% по сравнению с предыдущей четвертой неделей»,— сообщили в Роспотребнадзоре.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что более 2,2 млн петербуржцев вакцинировались от гриппа в период до начала ноября.

Дарья Астанина