Смольный потратит 19 млн рублей на губернаторский прием в рамках ПМЭФ

Правительство Санкт-Петербурга выделило 19 млн рублей на проведение губернаторского приема в рамках Петербургского международного экономического форума. Закупку опубликовали 5 февраля.

Заказчик услуг — городской комитет по культуре. Исполнитель должен выбрать для мероприятия площадку в центре Петербурга, способную вместить более 1500 человек. При этом место должно располагаться не дальше километра от Дворцовой площади.

Необходим фуршет, три площадки для проведения переговоров. Дата мероприятия будет утверждена позднее, прием будет длиться не менее двух часов.

«Программа мероприятия должна включать в себя формирование концертной программы. В составе концертной программы должны быть: классические/джазовые/эстрадные/инструментальные произведения и/или аранжировки, входящие в репертуар творческих специалистов»,— указано в документе закупки.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что более 40 млн рублей потратят на новый этап реставрации Александровского дворца.

Татьяна Титаева