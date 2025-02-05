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В Петербурге по делу об уклонении от уплаты налогов задержан глава топливной компании

В Петербурге по делу об уклонении от уплаты налогов задержан генеральный директор «крупной компании, торгующей нефтепродуктами и топливом». Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу и области.

По данным полиции, сотрудники фирмы по просьбе гендиректора открывали на свое имя ИП, впоследствии выступая в качестве контрагентов компании по фактически не существующим сделкам, за которые потом получали деньги. В результате такой деятельности в 2019-2021 годах предприятие занизило свою налогооблагаемую базу и не выплатило в бюджет более 218 млн руб. налога на добавленную стоимость и около 180 млн руб. налога на прибыль.

По материалам работы экономической полиции следственными органами было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере).

«4 февраля оперативники задержали руководителя фирмы, 60-летнего жителя Выборгского района Петербурга. Подозреваемый задержан на основании статьи 91 УПК РФ»,— сообщили в главке.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что сотрудники строительной компании в Ленобласти обманули 18 клиентов на 100 млн рублей.

Дарья Астанина

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