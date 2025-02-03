В Белгородской области из-за атаки ВСУ ранены три человека

Четыре района Белгородской области подверглись атаке со стороны ВСУ. Три человека ранены, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Вячеслава Гладкова Фото: Telegram-канал Вячеслава Гладкова

«Количество раненых в хуторе Церковный (Белгородского района) в результате сброса взрывного устройства с беспилотника увеличилось до трех»,—рассказал в своем Telegram-канале господин Гладков. Пострадавшие получили осколочные ранения, в состоянии средней степени тяжести их доставили в больницу. Еще один дрон ВСУ ударил по поселку Дубовое в том же районе. Повреждено частное домовладение.

В хуторе Екатериновка Волоконовского района украинский дрон-камикадзе нанес удар по автомобилю с прицепом. В селе Тишанка того же района в результате артиллерийского обстрела в одном жилом доме повреждены фронтон и крыша, а во втором — выбиты окна и посечен фасад. В селе Березовка Борисовского района беспилотник нанес удар по припаркованному автомобилю.

Другой удар украинского БПЛА пришелся на село Козьмодемьяновка Шебекинского округа. Там повреждены кровля, фасад и остекление частного домовладения.

Накануне ВСУ атаковали 8 районов Белгородской области, использовав 31 БПЛА и 27 снарядов. Один человек погиб, повреждено 12 домов, а также два автомобиля.