Обращение «Экият» в Роспатент, ликвидация разлива нефти в Лениногорском районе и 55 млрд выручки «Иннополиса»

Театр кукол «Экият» направил обращение в Роспатент с требованием частично аннулировать товарный знак «Су Анасы». Во время рассмотрения дела о взыскании с театра 10 тыс. руб. представитель «Экията» сообщил, что рассмотрение дела в ведомстве может затянуться, а дата проведения заседания до сих пор не назначена.

В Лениногорском районе завершили ликвидацию последствий разлива нефти, который произошел 29 января. Магистральный трубопровод работает в штатном режиме. Угрозы для жизни и здоровья населения нет.

Ожидается, что выручка компаний в ОЭЗ «Иннополис» в 2024 году превысит млрд руб. В 2024 году в ОЭЗ вошли 37 новых компаний, включая 10 резидентов, 3 партнеров и 24 стартапа. Таким образом, общее число компаний, зарегистрированных в «Иннополисе», достигло 342.

На ремонт зданий «Нижнекамской ТЭЦ» в 2025 году направили 100 млн рублей. Работы планируется закончить с апреля по ноябрь 2025 года. Заказчиком выступает АО «ТГК-16».

Татарстанским ЗАГСам хотят дать право не регистрировать сомнительные имена. Детский омбудсмен Татарстана Ирина Волынец предложила разработать регламент, который позволит работникам ЗАГСа отказывать родителям в регистрации непонятных имен, которые могут унижать достоинство ребенка или стать поводом для травли.

В Татарстане в 2025 году направят 17,5 млн рублей на техническое оснащение музеев. Большая часть средств — 13,9 млн руб. — поступит из федерального бюджета. Соглашение между Министерством культуры РФ и Кабмином Татарстана уже подписано.

В 2024 году татарстанцам вернули 118 млн руб. в рамках защиты прав потребителей. Специалисты ведомства охватили практически все сегменты потребительского рынка: 1018 заключений касались споров, которые были связаны с оказанием различных видов услуг. 502 заключения касалось сферы розничной торговли, из них 63 пришлось на дистанционную.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить информацию о нападении на 11-летнего мальчика в Новочебоксарске. По версии следствия, в январе в одной из школ города одноклассник напал на него сзади, накинул ему на шею веревку и попытался задушить.

Такси в Набережных Челнах по итогам 2024 года оказалось самым дорогим в Татарстане. Цены за 1 км поездки в городе оказались на 20% выше, чем в других городах республики.

В Казани 12 участков дорог отремонтируют в рамках нового нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Дороги были выбраны исходя из наибольшего количества жалоб от горожан. Работы начнутся весной, когда суточная температура воздуха не будет опускаться ниже +5 градусов.

Дарья Сайфиева