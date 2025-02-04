АО «Транснефть — Прикамье» завершило ликвидацию последствий разлива нефти, который произошел 29 января в Лениногорском районе Татарстана. Об этом «Ъ Волга-Урал» сообщили в пресс-службе администрации района.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Лениногорском районе завершили ликвидацию последствий разлива нефти

Фото: Пресс-служба Волжско-Камского межрегионального управления Росприроднадзора В Лениногорском районе завершили ликвидацию последствий разлива нефти

Фото: Пресс-служба Волжско-Камского межрегионального управления Росприроднадзора

В ремонтно-восстановительных работах участвовали 98 специалистов и 50 единиц техники. Загрязненный грунт вывезен на специализированный полигон для утилизации. На месте разлива проводится техническая рекультивация земель. Экоаналитическая лаборатория компании осуществляет мониторинг состояния окружающей среды. Магистральный трубопровод работает в штатном режиме.

В пресс-службе подчеркнули, что угрозы для жизни и здоровья населения нет. «Ситуация не представляет опасности для жителей и окружающей среды и не окажет влияния на потребителей», — говорится в сообщении.

29 января вблизи Новочершилинского сельского поселения произошел разлив нефти на площади 2 тыс. кв. м. Объем утечки составил 8,5 млн куб. м. Причиной разлива стало падение давления на участке магистрального нефтепровода Калтасы — Куйбышев.

Анар Зейналов