Театр кукол «Экият» направил обращение в Роспатент с требованием частично аннулировать товарный знак «Су Анасы». Об этом стало известно во время рассмотрения дела о взыскании с театра 10 тыс. руб. компенсации в Арбитражном суде Татарстана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «Экият» обратился в Роспатент с требованием частично аннулировать права на «Су Анасы»

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ «Экият» обратился в Роспатент с требованием частично аннулировать права на «Су Анасы»

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Театр стремится отменить правовую охрану этого знака в отношении услуг по организации культурных мероприятий, которые относятся к 41-му классу Международной классификации товаров и услуг (МКТУ). Представитель «Экията» в суде сообщил, что рассмотрение дела в ведомстве может затянуться, а дата проведения заседания до сих пор не назначена.

Также арбитражный суд отклонил ходатайство о привлечении УФАС по Татарстану к делу в пользу правообладателя товарного знака, ООО «Национальные игрушки», за использование имени персонажа сказок «Су Анасы».

Влас Северин