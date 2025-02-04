В Татарстане направят 17,5 млн рублей на оснащение музеев в 2025 году

На техническое оснащение региональных и муниципальных музеев Татарстана в 2025 году выделят 17,5 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов РТ.

Финансирование будет осуществляться в рамках федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры». Большая часть средств — 13,9 млн руб. — поступит из федерального бюджета.

Отмечается, что соответствующее соглашение между Министерством культуры РФ и Кабмином Татарстана уже подписано.

В 2024 году в Татарстане был реализован 61 объект культуры на общую сумму 5,2 млрд руб. Среди них — шесть музеев.

Анар Зейналов