На ремонт зданий «Нижнекамской ТЭЦ» в 2025 году направили 100 млн рублей

На ремонт зданий и сооружений филиала АО «ТГК-16» «Нижнекамской ТЭЦ» в 2025 году направили 99,6 млн рублей. Информация об этом размещена на сайте Единой информационной системы в сфере закупок.

Наибольшая сумма — 9,3 млн руб., выделена на ремонт общестанционных автодорог, 4,2 млн руб. выделили на ремонт бытовых помещений, а 4,1 млн руб. — на ремонт кровли и ливнестоков главного корпуса. Также на ТЭЦ проведут ремонт склада реагентов, дымовых труб, зданий насосной, очистных сооружений и котлов, а также столовых и фундаментов.

Работы планируется выполнить с апреля по ноябрь 2025 года. Заказчиком выступает АО «ТГК-16». Дата окончания подачи заявок установлена на 19 февраля 2025 года.

Нижнекамская ТЭЦ-1 входит в состав дочерней компании «Таифа» АО «ТГК-16» с 2010 года. Эта ТЭЦ является крупнейшей промышленно-отопительной ТЭЦ в Татарстане. Установленная электрическая мощность составляет 880 МВт, а тепловая мощность — 3746 Гкал/ч.

Влас Северин