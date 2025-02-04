В Казани по новому нацпроекту капремонт сделают на 12 участках дорог

В Казани на 12 участках дорог будет произведен капитальный ремонт в рамках нового нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Работы начнутся весной, когда суточная температура воздуха не будет опускаться ниже +5 градусов. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Участки дорог, на которых планируют сделать ремонт, были выбраны исходя из наибольшего количества жалоб от горожан, также учитывались обращения в системе «Народный контроль».

В Кировском и Московском районах под ремонт попадут дороги на улицах Декабристов (от улицы Воровского до улицы Восстания) и Рахимова (от улицы Васильченко до улицы Ютазинской).

В Авиастроительном и Ново-Савиновском районах капремонт будет проходить на улицах Сахалинской, Воровского (от улицы Фатыха Амирхана до улицы Адоратского), Октябрьской (от улицы Гагарина до улицы Восстания) и на проспекте Ямашева.

В Вахитовском и Приволжском районах капитальный ремонт дорог затронет улицы Амирхана Еники, Галиасгара Камала (от улицы Нариманова до улицы Татарстан), Товарищескую, Курашова (от улицы Айвазовского до улицы Волкова).

В Советском районе обновление дорог пройдет на улицах Аделя Кутуя (от улицы Гвардейской до улицы Камалеева), Журналистов (от улицы Арбузова до улицы Халитова).

Будут отремонтированы асфальтобетонные покрытия проезжих частей и тротуары. Также установят ограждения, дорожные знаки, наружное освещение и светофоры.

Ранее сообщалось, что в 2024 году отремонтировали почти 2,5 млн кв. м дорог.

Артём Дергунов