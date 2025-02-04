Бастрыкин поручил проверить нападение на школьника в Новочебоксарске
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить информацию о попытке удушения 11-летнего мальчика в школе Новочебоксарска. Об этом сообщает Информационный центр СК России.
Бастрыкин поручил проверить нападение на школьника в Новочебоксарске
Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ
В январе в одной из школ Новочебоксарска произошло нападение на ученика. По информации родственников пострадавшего, одноклассник напал на мальчика сзади, накинул ему на шею веревку и начал душить. Ребенок потерял сознание, но благодаря своевременно оказанной медицинской помощи его жизнь удалось спасти.
С заявлением в Следственный комитет обратилась тетя пострадавшего школьника. Отмечается, что в образовательном учреждении регулярно происходят конфликты и драки между учениками, однако руководство школы скрывает эти инциденты и не принимает никаких мер.
Следственное управление СК по Чувашской Республике начало процессуальную проверку по данному факту. Александр Бастрыкин поручил и. о. руководителя регионального управления Максиму Федорову доложить о промежуточных результатах проверки и принятом по итогам решении. Ход расследования взят на контроль центральным аппаратом СК России.