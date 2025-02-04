Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить информацию о попытке удушения 11-летнего мальчика в школе Новочебоксарска. Об этом сообщает Информационный центр СК России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бастрыкин поручил проверить нападение на школьника в Новочебоксарске

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Бастрыкин поручил проверить нападение на школьника в Новочебоксарске

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В январе в одной из школ Новочебоксарска произошло нападение на ученика. По информации родственников пострадавшего, одноклассник напал на мальчика сзади, накинул ему на шею веревку и начал душить. Ребенок потерял сознание, но благодаря своевременно оказанной медицинской помощи его жизнь удалось спасти.

С заявлением в Следственный комитет обратилась тетя пострадавшего школьника. Отмечается, что в образовательном учреждении регулярно происходят конфликты и драки между учениками, однако руководство школы скрывает эти инциденты и не принимает никаких мер.

Следственное управление СК по Чувашской Республике начало процессуальную проверку по данному факту. Александр Бастрыкин поручил и. о. руководителя регионального управления Максиму Федорову доложить о промежуточных результатах проверки и принятом по итогам решении. Ход расследования взят на контроль центральным аппаратом СК России.

Анар Зейналов