Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Бастрыкин поручил проверить нападение на школьника в Новочебоксарске

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить информацию о попытке удушения 11-летнего мальчика в школе Новочебоксарска. Об этом сообщает Информационный центр СК России.

Бастрыкин поручил проверить нападение на школьника в Новочебоксарске

Бастрыкин поручил проверить нападение на школьника в Новочебоксарске

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Бастрыкин поручил проверить нападение на школьника в Новочебоксарске

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В январе в одной из школ Новочебоксарска произошло нападение на ученика. По информации родственников пострадавшего, одноклассник напал на мальчика сзади, накинул ему на шею веревку и начал душить. Ребенок потерял сознание, но благодаря своевременно оказанной медицинской помощи его жизнь удалось спасти.

С заявлением в Следственный комитет обратилась тетя пострадавшего школьника. Отмечается, что в образовательном учреждении регулярно происходят конфликты и драки между учениками, однако руководство школы скрывает эти инциденты и не принимает никаких мер.

Следственное управление СК по Чувашской Республике начало процессуальную проверку по данному факту. Александр Бастрыкин поручил и. о. руководителя регионального управления Максиму Федорову доложить о промежуточных результатах проверки и принятом по итогам решении. Ход расследования взят на контроль центральным аппаратом СК России.

Анар Зейналов

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...