Ожидается, что выручка компаний в ОЭЗ «Иннополис» в 2024 году превысит 55 млрд руб.

Выручка компаний, работающих в особой экономической зоне «Иннополис», в 2024 году, по предварительным данным, превысит 55 млрд рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на генерального директора ОЭЗ Рената Халимова.

По словам господина Халимова, налоговые отчисления компаний в бюджеты всех уровней за этот же период составили 10,1 млрд рублей.

Гендиректор также отметил, что в 2024 году в ОЭЗ вошли 37 новых компаний, включая 10 резидентов, 3 партнеров и 24 стартапа. Таким образом, общее число компаний, зарегистрированных в «Иннополисе», достигло 342. Из них 136 — резиденты, 59 — партнеры, а 147 — стартапы.

Ранее сообщалось, что общий объем инвестиций резидентов особой экономической зоны «Иннополис» за 2024 год составил 210 млрд рублей.

Анар Зейналов