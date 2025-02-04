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РСТ: туроператоры надеются на открытие детских лагерей в Анапе

Активное бронирование путевок в популярные детские лагеря Анапы, продолжавшееся до декабря 2023 года, в настоящее время остановилось. Об этом сообщила руководитель комитета Российского союза туриндустрии (РСТ) по детскому отдыху, директор компании «Диал-тур» Татьяна Иванова на вебинаре по детскому отдыху.

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Она отметила, что в Краснодарском крае функционируют 72 детских лагеря, из них 26 учреждений на 22 тыс. мест расположены в Анапе и два — в Темрюке. Эти объекты составляют около 40% от общего числа детских здравниц России.

«Многие из них имеют федеральное значение, большие вместительные корпуса и обширные территории с прекрасной инфраструктурой. Таким брендовым лагерям, как "Жемчужина России", "Вита", "Смена", практически нет замены. С учетом трудностей с организацией поездок детей в Крым, а также невозможности отправлять их в морские лагеря за рубеж, например в Болгарию, нам бы очень хотелось, чтобы детская оздоровительная кампания на Черном море в этом году состоялась»,— отметила госпожа Иванова.

Для возобновления спроса эксперт считает необходимым получить заключение Роспотребнадзора об отсутствии вредных веществ в море, подтвердить информацию о замене песка на пляжах и рассмотреть возможность строительства бассейнов при государственной поддержке.

Лия Пацан

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