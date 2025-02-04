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Коммерсантъ FM
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На российской бирже подорожали почти все виды топлива

Стоимость почти всех видов топлива выросла в ходе торгов сегодня, 4 февраля, на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ). Цена не изменилась только на топливо для реактивных двигателей (84,76 тыс. руб. за 1 тонну).

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Биржевая цена на бензин АИ-95 выросла на 1,74%, до 56,38 тыс. руб. за тонну. Бензин АИ-92 подорожал на 1,69%, до 54,31 тыс. руб. за тонну. Это максимальные значения с начала 2025 года.

Стоимость летнего дизельного топлива составила 56,26 тыс. руб. за тонну (+1,81%), межсезонного дизельного топлива — 56,7 тыс. руб. за тонну (+1,26%), зимнего — 59,4 тыс. руб. за тонну (+1,08%). Цена мазута увеличилась на 1,64%, до 31,86 тыс. руб. за тонну, на сжиженный углеводородный газ — на 3,6%, до 15,32 тыс. руб.

31 января правительство на месяц продлило разрешение на экспорт бензина. Оно действует только в отношении организаций, которые производят более 1 млн тонн топлива в год. Эмбарго для компаний с меньшим объемом производства сохраняется. Действующие правила были введены с 29 ноября 2024 года.

Подробнее — в материале «Ъ» «Нефть не заводится».

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