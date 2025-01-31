Как и предсказывал «Ъ», правительство решило продлить запрет на экспорт бензина до 28 февраля. Об этом сообщили журналистам в секретариате вице-премьера Александра Новака. Эта мера, как и ранее, не будет распространяться на производителей топлива. К ним относятся трейдеры, нефтебазы и компании с меньшей производственной мощностью.

Запрет на экспорт бензина в 2024 году был введен 1 марта на фоне резкого роста оптовых цен на топливо и риска дефицита на внутреннем рынке. Мера должна была действовать полгода, но с конца мая до августа ограничения были временно сняты.

Ожидалось, что в дальнейшем запрет сохранится до конца прошлого года, но в ноябре правительство разрешило крупным НПЗ экспортировать топливо до 31 января. Собеседники «Ъ» говорили, что до середины февраля Минэнерго должно представить в правительство предложения по сохранению экспорта бензина, но с учетом новых санкций.

Подробнее — в материале «Ъ» «Нефть недопереработала».