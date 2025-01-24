Россияне бронируют Сочи

Сочи лидирует у туроператоров по раннему бронированию летнего отдыха. Многие планировавшие отдыхать в Анапе переориентировались на другие российские курорты, включая Сочи и Туапсе. На этом фоне отельеры поднимают цены на отдых: проживание в отелях категории «четыре-пять звезд» уже подорожало на 15–20%. И это, по мнению экспертов, не предел.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ

После разлива мазута число раннего бронирования летних путевок в Анапу сократилось на 40%, рассказали «Ъ-Сочи» в пресс-службе национального туроператора «Алеан».

По данным вице-президента Ассоциации туроператоров России (АТОР) Сергея Ромашкина, после катастрофы число новых бронирований в Анапу сократилось вдвое. «Общая динамика в Краснодарском крае стала на 5% хуже, чем годом ранее»,— уточнил эксперт.

При этом, отметил господин Ромашкин, туристы, уже забронировавшие путевки по низкой стоимости в декабре 2024 года, не спешат их отменять. По словам эксперта, путешественники ждут апреля-мая, чтобы окончательно определиться.

«Некоторые туристы бронируют альтернативные направления, на случай если ситуация не изменится. Путешественники ждут официальную информацию о завершении уборки мазута. Двойные бронирования создают сложности для туроператоров. Так не принято делать, так как это может создать проблемы в будущем, но из-за катастрофы мы идем навстречу клиентам»,— добавил Сергей Ромашкин.

Сочи, напротив, оказался в выигрыше от сложившейся ситуации, считает гендиректор сети турагентств Алексан Мкртчян. По его словам, бронирования в район Большого Сочи выросли на 15% по сравнению с прошлым годом.

«Многие туристы, которые планировали отдыхать в Анапе, переориентировались на другие направления, в том числе на Сочи. Важно отметить, что не все едут в сам город: популярностью пользуются такие районы, как Лазаревское, Лоо и Шепси, где отдых обходится дешевле, несмотря на прогноз, что мазут может всплыть в мае-июне в районе Большого Сочи»,— отмечает эксперт.

Значительный рост цен не стал препятствием для туристов. Как отмечает господин Мкртчян, сочинские отели категории «одна-две звезды» подняли цены на 10–15%, а отели «четыре-пять звезд» — на 15–20%. В тех районах, где самый большой спрос, пятизвездные отели могут увеличить стоимость на 30%, прогнозирует эксперт.

«Заполняемость в Сочи летом 2025 года ожидается на уровне 85% для отелей низкой категории и 90% для высококлассных отелей. В августе процент может достичь максимальных значений»,— считает Алексант Мкртчян.

Сергей Ромашкин отмечает, что сочинские курорты отличаются от Анапы. Последний курорт больше приспособлен для семейного отдыха: «Сочи — более дорогой курорт, менее подходящий для семей с детьми из-за сложного рельефа и небольшого количества песчаных пляжей. Тем не менее на фоне проблем Анапы Сочи остается привлекательным вариантом для туристов. Также хорошим вариантом для путешественников может стать Крым».

В «Алеане» отмечают удвоение числа бронирований туров в Туапсинский район, Крым и на Азовское побережье.

«Продажи летних туров в Сочи и Геленджик сохраняются на уровне прошлого года. Положительная динамика наблюдается по курортам Крыма и Азовскому побережью Краснодарского края: число бронирований летних туров по этим направлениям выросло в два раза относительно прошлого года. Кроме того, вырос интерес к нечерноморским направлениям, таким как Дагестан, Калининградская область, Байкал, Алтай, Кавказские Минеральные Воды и Приморский край. Однако в Калининграде уже ощущается дефицит мест в пляжных отелях на июнь-август»,— рассказали представители компании.

Сергей Ромашкин подтверждает, что Крым стал одной из главных альтернатив Анапе: «Бронирования на полуострове увеличились на 20% по сравнению с прошлым годом. Особенно популярны направления с песчаными пляжами, такие как Евпатория и Феодосия».

Сергей Ромашкин предполагает, что восстановление репутации Анапы в качестве туристического направления возможно только после полной ликвидации последствий разлива мазута: «Массовые бронирования вернутся только после того, как власти сообщат, что отдых в Анапе снова безопасен».

Мария Удовик