Депутат Госдумы просит Минприроды пустить волонтеров в заповедник «Утриш»

Депутат Госдумы от Краснодарского края Дмитрий Гусев («Справедливая Россия — За правду») направил министру природных ресурсов и экологии РФ Александру Козлову обращение с просьбой дать волонтерам доступ в заповедник «Утриш», чтобы они могли помочь очистить побережье и спасти птиц. Как говорится в документе (есть в распоряжении «Ъ-Кубань»), добровольцев не пускают на территорию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: perfectstock.ru Фото: perfectstock.ru

В обращении депутат отмечает, что из более чем 7,3 тыс. пострадавших птиц погибли 4,1 тыс. На территорию «Утриша», в котором также пострадали пернатые, волонтеров пустили только 1 и 5 января, говорится в письме господина Гусева.

Он отметил, что запросил у Минприроды информацию о конкретных действиях в заповеднике «Утриш» для очистки побережья и спасения птиц. Также он попросил ведомство «подумать над тем, чтобы все-таки пустить волонтеров».

«Ведь они действительно хотят помочь. Это дорогого стоит, позвольте им это сделать»,— написал Дмитрий Гусев.

Татьяна Ручкина