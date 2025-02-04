Шольц раскритиковал эгоизм Трампа после требования металлов от Украины

Требование президента США Дональда Трампа к Украине о поставках металлов в обмен на военную помощь выглядит эгоистичным, заявил канцлер Германии Олаф Шольц. По его мнению, эти ресурсы надо использовать для восстановления Украины после завершения военных действий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Олаф Шольц

Фото: Yves Herman / Reuters Олаф Шольц

Фото: Yves Herman / Reuters

Господин Трамп вчера, 3 февраля, заявил о желании заключить с Украиной соглашение о поставках Штатам редкоземельных элементов в обмен на продолжение военной помощи. Как пишет The Hill, неясно, касается ли заявление американского президента таких минералов, как литий и титан, запасы которых у Украины «значительны». С его слов, украинские власти готовы пойти на такую сделку, передает Financial Times.

Канцлер Германии раскритиковал такой подход. Олаф Шольц убежден, что «было бы очень эгоистично и эгоцентрично использовать ресурсы Украины для финансирования поддержки ее обороны». «Речь идет о том, чтобы гарантировать, что Украина сможет финансировать свою реконструкцию»,— пояснил господин Шольц после неформального саммита ЕС в Брюсселе, напомнив, что речь идет о «колоссальных разрушениях» территории (цитата по Tagesschau).

Разработка редких минералов на Украине совместно с США входит в «план победы» президента Украины Владимира Зеленского, который тот представил Дональду Трампу в 2024 году. В офисе украинского президента сообщали, что речь идет о месторождениях лития и титана.

Подробности — в материале «Ъ» «По ком звонит Дональд Трамп».