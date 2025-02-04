Шольц раскритиковал эгоизм Трампа после требования металлов от Украины
Требование президента США Дональда Трампа к Украине о поставках металлов в обмен на военную помощь выглядит эгоистичным, заявил канцлер Германии Олаф Шольц. По его мнению, эти ресурсы надо использовать для восстановления Украины после завершения военных действий.
Олаф Шольц
Фото: Yves Herman / Reuters
Господин Трамп вчера, 3 февраля, заявил о желании заключить с Украиной соглашение о поставках Штатам редкоземельных элементов в обмен на продолжение военной помощи. Как пишет The Hill, неясно, касается ли заявление американского президента таких минералов, как литий и титан, запасы которых у Украины «значительны». С его слов, украинские власти готовы пойти на такую сделку, передает Financial Times.
Канцлер Германии раскритиковал такой подход. Олаф Шольц убежден, что «было бы очень эгоистично и эгоцентрично использовать ресурсы Украины для финансирования поддержки ее обороны». «Речь идет о том, чтобы гарантировать, что Украина сможет финансировать свою реконструкцию»,— пояснил господин Шольц после неформального саммита ЕС в Брюсселе, напомнив, что речь идет о «колоссальных разрушениях» территории (цитата по Tagesschau).
Разработка редких минералов на Украине совместно с США входит в «план победы» президента Украины Владимира Зеленского, который тот представил Дональду Трампу в 2024 году. В офисе украинского президента сообщали, что речь идет о месторождениях лития и титана.
Подробности — в материале «Ъ» «По ком звонит Дональд Трамп».