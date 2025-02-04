Главные новости к утру 4 февраля

В четвертом квартале 2024 года впервые за несколько лет наметился тренд на снижение среднего числа розничных кредитов на одного заемщика, свидетельствуют данные бюро кредитных историй ОКБ. Этому способствовали ужесточение банковского регулирования и высокая ключевая ставка ЦБ. Впрочем, на одного активного заемщика в среднем по-прежнему приходится около трех кредитов, эксперты же считают нормальным показателем не более двух.

Девять лет колонии и штраф в 1 млн руб. грозят бывшему гендиректору компании БМФ Борису Ляшуку за поставку МВД в рамках гособоронзаказа более 350 тыс. некачественных форменных рубашек. Именно такое наказание запросило для него в прениях гособвинение. Ущерб, причиненный ведомству, следствие оценило в 564,5 млн руб.

Российские потребители открыли для себя экзотический алкоголь, ассоциируемый с другими странами. Так, за весь 2024 год спрос на корейское соджу увеличился почти на 350%. Следом идут чача, кальвадос и граппа. Такой взрывной рост эксперты объясняют во многом низкой базой, а также локализацией производства такой продукции, благодаря чему она становится более доступной.

В 2024 году количество вакансий специалистов по кибербезопасности увеличилось по данным разных сервисов на 17–50%, однако количество резюме сократилось на 6%. Работодатели считают, что удовлетворить потребность в качественных специалистах удастся только спустя годы, в то время как количество кибератак только растет.

ФСБ опубликовала документы о подготовке в 1945 году властей СССР к конференции лидеров стран антигитлеровской коалиции в Ялте. Многие из опубликованных документов имели гриф «совершенно секретно» — в том числе о том, как обеспечивалась безопасность Иосифа Сталина. По маршруту следования поезда из Москвы в Крым делегацией во главе со Сталиным была организована «чекистско-войсковая охрана»: 679 чекистов-транспортников, семь розыскных групп — 35 человек, 1078 работников железнодорожной милиции, 2691 бойцов войск НКВД по охране железных дорог.

Американская разведка выяснила, что группа иранских ученых работает над ускоренным способом создания ядерного оружия, сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой действующих и ушедших в отставку чиновников США. По данным разведки, инженеры и специалисты в области вооружений Ирана стремятся сократить время производства атомного оружия до нескольких месяцев.

Главы МИДов Саудовской Аравии, ОАЭ, Катара, Египта и Иордании направили письмо их американскому коллеге Марко Рубио с критикой планов по переселению палестинцев из сектора Газа. В письме говорится, что палестинцы «не хотят покидать свою землю», а их переселение «добавит новое опасное измерение конфликту». В последнюю неделю президент США Дональд Трамп трижды публично говорил о необходимости переселить палестинцев из Газы в Египет и Иорданию.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо сообщил в соцсети X, что провел телефонные переговоры с президентом США Дональдом Трампом. Введение тарифных пошлин со стороны США будет приостановлено как минимум на 30 дней, отметил господин Трюдо.

Президент США Дональд Трамп назначил главу Госдепартамента Марко Рубио исполняющим обязанности администратора агентства по международному развитию (USAID). Из сообщения на сайте Госдепартамента следует, что назначение и проверка проводится из-за вопросов новой администрации президента США к деятельности USAID. Отмечается, что «агентство давно отошло от своей первоначальной миссии», а значительная часть финансирования по его линии не соответствует интересам США.