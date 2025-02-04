Пять арабских стран выступили против инициативы Трампа по расселению Газы

Главы МИДов Саудовской Аравии, ОАЭ, Катара, Египта и Иордании направили письмо их американскому коллеге Марко Рубио с критикой планов по переселению палестинцев из сектора Газа. В последнюю неделю президент США Дональд Трамп трижды публично говорил о необходимости переселить палестинцев из Газы в Египет и Иорданию.

В письме говорится, что палестинцы «не хотят покидать свою землю», а их переселение «добавит новое опасное измерение конфликту». Рост числа перемещенных лиц в регионе, отмечают авторы письма, «увеличит риск радикализации и беспорядков». При этом, говорится в документе, Ближний Восток уже «обременен большим числом перемещенных лиц».

По данным Axios, письмо передали в Госдепартамент послы пяти арабских стран. Помимо министров этих государств, подпись под документом поставил генеральный секретарь исполкома Организации освобождения Палестины Хусейн Аль-Шейх.

Спецпредставитель Белого дома по Ближнему Востоку Стив Уиткофф, объясняя инициативу Дональда Трампа, говорил, что сейчас сектор Газа «непригоден для проживания», нужно провести масштабные восстановительные работы из-за вызванных боевыми действиями разрушений. На это, по оценке господина Уиткоффа, может уйти 10-15 лет. В субботу, 1 февраля, господин Трамп обсуждал идею расселения Газы с Абделем Фаттахом ас-Сиси.