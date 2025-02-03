Главные новости за 3 февраля. Ростов-на-Дону и область

В Москве шесть детей из Ростова отравились в отеле «Поречье». Ростовчанки прибыли в столицу на соревнования.

В отношении замгубернатора Лилии Федотовой возбудили уголовное дело. Ее обвиняют в превышении должностных полномочий.

Экспорт донского угля увеличился на 24% в 2024 году. В прошлом году регион экспортировал 1,5 млн т сырья.

Юрий Слюсарь создал оргкомитет по вопросам молодежного сотрудничества. В его состав войдут представители органов исполнительной власти, общественности и вузов региона.

На египетском судне ростовские таможенники нашли контрабандный дизель. Незадекларированное топливо оценили в полмиллиона руб.

Обанкротившийся донской бутик не смог продать часы за 2,3 млн рублей. На торги не было подано ни одной заявки.

На полигонах Ростовской области готовят военных саперов. Обучают также собак-саперов.

В донском правительстве прокомментировали задержание министра финансов. Власти оказывают содействие следствию.

Руководство разорившегося застройщика «Сигма» осудили за мошенничество. Назарова и Руф приговорили в общей сложности к 12,5 годам колонии.

Экс-главе Зернограда Ирине Полищук продлили арест до 5 марта. Срок ее пребывания в СИЗО составит 4,5 месяца.