В донском правительстве прокомментировали задержание министра финансов

В правительстве Ростовской области прокомментировали задержание заместителя губернатора-министра финансов Лилии Федотовой. «Проводятся следственные действия. Правительство региона оказывает содействие следствию»,

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— сказал в разговоре с «Ъ-Ростов» начальника управления информационной политики Сергей Тюрин.

Ранее стало известно, что в отношении Лилии Федотовой Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий при осуществлении финансово-кредитной политики региона (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ).

По предварительным данным, в 2020 году Лилия Федотова при наличии свободных остатков бюджетных денежных средств необоснованно привлекла для нужд Ростовской области кредиты в коммерческом банке на сумму 12 млрд руб. по ставкам свыше 6 % годовых. Действия нарушили требования долговой политики региона, предусматривающие возможность привлечения государственного займа или коммерческих кредитов по более низким ставкам. Ущерб бюджету Ростовской области оценивается в 1,9 млрд руб.

Кристина Федичкина