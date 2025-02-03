В Москве шесть детей из Ростова отравились в отеле «Поречье»

В Москве сотрудники городского Управления Роспотребнадзора проводят эпидемиологическое расследование в связи с пищевым отравлением шестерых детей из Ростова в отеле «Поречье». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Дети прибыли в столицу для участия в спортивных соревнованиях.

В ходе расследования в отеле «Поречье» были отобраны пробы пищевых продуктов и сырья, а также биоматериал у заболевших детей и тех, кто контактировал с ними. Результаты лабораторных исследований и подробности причин отравления не сообщаются.

Ева Китаева