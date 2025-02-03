Юрий Слюсарь создал оргкомитет по вопросам молодежного сотрудничества

Врио губернатора Юрий Слюсарь подписал распоряжение о создании оргкомитета по вопросам молодежного сотрудничества в регионе.Об этом сообщает пресс-служба губернатора Дона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В состав оргкомитета войдут представители органов исполнительной власти, общественности и вузов Ростовской области. Комитет будет взаимодействовать с органами власти, организовывать подготовку региональных делегаций к участию в крупных международных мероприятиях и содействовать работе международного молодежного клуба дружбы Ростовской области.

Международный клуб дружбы начал работу в сентябре 2024 года. Его цель — формирование международного молодёжного сообщества, основанного на сотрудничестве молодежи Ростовской области и иностранных государств.

Ева Китаева