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На египетском судне ростовские таможенники нашли контрабандный дизель

В Речном порту Ростова таможенники обнаружили 9,4 т контрабандного дизельного топлива на судне, следовавшем из Египта. Как следует из сообщения пресс-службы ЮТУ, незадекларированное топливо хранили в цистерне под видом технической воды.

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Сухогруз следовал из порта Абу-Кир. Стоимость незаконно ввезенного дизеля оценили в полмиллиона руб. Судовладельца привлекут к административной ответственности по ч.2 ст. 16.1 КоАП РФ.Ему грози штраф до 1,5 млн руб.

Ранее «Ъ-Ростов» писал о том, что на борту судна в Азовском порту таможенники обнаружили экстремистскую литературу. Пароход держал курс на Турцию.

Дмитрий Ковалевский

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