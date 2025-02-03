Руководство разорившегося застройщика «Сигма» осудили за мошенничество

Двух руководителей обанкротившейся строительной компании ООО «Сигма» осудили за мошенничество в особо крупном размере. В 2012 году застройщик взялся возвести два многоквартирных дома по ул. Менделеева в Аксае.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Однако обязательства перед дольщиками бизнесмены Андрей Назаров и его сестра Татьяна Руф не выполнили, а вложенные участниками долевого строительства средства — похитили, сообщает пресс-служба СУ Следкома по Ростовской области. Двоих подсудимых приговорили к шести годам и шести с половиной годам колонии соответственно.

Экс-депутат Аксайского района Назаров и его сестра, владелица застройщика «Авантаж», похитили свыше 500 млн руб., уголовное дело в отношении них возбудили в 2018 году. В том же году «Сигму» признали банкротом, финансовые требования к компании предъявили 420 кредиторов, большинство из которых — физлица, обманутые дольщики.

Сдать МКД по ул. Менделеева на 300 и 160 квартир подрядчик должен был в 2015 и 2017 годах. Согласно данным портала администрации Аксая, к настоящему времени для одного из домов подготовлен только фундамент и забиты сваи, для второго дома возведена «коробка», но к ней не подведены коммуникации.

Дмитрий Ковалевский