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На полигонах Ростовской области готовят военных саперов

В Ростовской области готовят военные группы разминирования на базе отдельного инженерного соединения Южного военного округа. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Военнослужащих обучают находить, классифицировать и уничтожать взрывные устройства методом накладного заряда. Кроме того, бойцов готовят к работе со специализированным оборудованием, таким как искатель неконтактных взрывных устройств «Коршун» и индукционный селективный миноискатель ИМП-С2.

В основу программ обучения лег опыт специальной военной операции. Инструкторами стали вернувшиеся с фронта ветераны СВО. Поиску мин обучают также собак — при нахождении взрывного устройства зверь должен лечь в нему мордой и замереть.

Ранее «Ъ-Ростов» писал о том, что в 2024 году в Ростовской области вдвое увеличилось число заключивших контракт с минобороны. Однако точного количества добровольцев в ведомстве не назвали.

Дмитрий Ковалевский

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