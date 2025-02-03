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Обанкротившийся донской бутик не смог продать часы за 2,3 млн рублей

Конкурсный управляющий ростовского ООО «Часовой бутик» не смог продать с молотка 1324 единицы наручных механических часов французской марки F.gattien. Как следует из данных Единого госреестра сведений о банкротстве, на участие в аукционе не было подано ни одной заявки.

Фото: Сергей Васильев, Коммерсантъ

Фото: Сергей Васильев, Коммерсантъ

Начальная цена лота составляла 2,3 млн руб. Часы являлись предметом залога ПАО «Сбербанк». Он же обратился в декабре 2022 года с иском в суд о признании «Часового бутика» несостоятельным из-за задолженности в 18,7 млн руб. Год назад Арбитраж признал компанию банкротом и ввел в отношении нее конкурсные процедуры.

По данным портала Rusprofile, организация зарегистрирована в Ростове в 2008 году, а с 2014 года ее хозяином числился Дмитрий Петренко. В последнем отчетном 2022 году «Часовой бутик» потерпел убытки в размере 158 тыс. руб., сайт должника заблокирован.

Дмитрий Ковалевский

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