Экс-главе Зернограда Ирине Полищук продлили арест до 5 марта

Суд продлил арест бывшей главе администрации Зернограда Ирине Полищук на месяц, до 5 марта 2025 года. Информацию об этом публикует Объединенная пресс-служба судов Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Чиновницу обвиняют в превышении должностных полномочий (ст 286 УК РФ). По версии следствия, она подписала акты о принятии дорожных работ по существенно завышенной стоимости. В октябре 2024 года суд арестовал Полищук. Таким образом, общий срок ее заключения в СИЗО достигнет четырех с половиной месяцев.

Напомним, ранее депутаты Зерноградского района выступили в поддержку Ирины Полищук. Местные парламентарии сочли обвинения в ее адрес сфабрикованными.

Дмитрий Ковалевский