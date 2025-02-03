Экспорт донского угля увеличился на 24% в 2024 году

В 2024 году Ростовская область увеличила экспорт угля на 24%. В прошлом году регион экспортировал 1,5 млн т угля, сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на заместителя губернатора Игоря Сорокина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

По его словам, положительное влияние на рост экспорта оказала приостановка действия вывозных пошлин в 2024 году.

Уголь был поставлен в страны Юго-Восточной Азии и Северной Африки, в частности значительно увеличилась поставка в Турцию.

Всего в 2024 году региональные компании добыли 5 млн т угля, что на 5,7% меньше, чем годом ранее. В 2025 году объем добычи планируется сохранить на прошлогоднем уровне.

Ева Китаева