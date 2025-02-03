Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Экспорт донского угля увеличился на 24% в 2024 году

В 2024 году Ростовская область увеличила экспорт угля на 24%. В прошлом году регион экспортировал 1,5 млн т угля, сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на заместителя губернатора Игоря Сорокина.

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

По его словам, положительное влияние на рост экспорта оказала приостановка действия вывозных пошлин в 2024 году.

Уголь был поставлен в страны Юго-Восточной Азии и Северной Африки, в частности значительно увеличилась поставка в Турцию.

Всего в 2024 году региональные компании добыли 5 млн т угля, что на 5,7% меньше, чем годом ранее. В 2025 году объем добычи планируется сохранить на прошлогоднем уровне.

Ева Китаева

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...