Крупные предприятия вписались в натуру

Первый этап принуждения промышленности к технологической модернизации экологическими требованиями близится к завершению. За месяц до его конца 211 из топ-300 крупнейших промышленных объектов в РФ — на них приходится 60% всех загрязнений — подтвердили свою работу по наилучшим доступным технологиям, а 68 объектов, не соответствующих природоохранным требованиям, подготовили программы экологической модернизации. Под кратный же (в 100 и 25 раз) рост экологических платежей попадут лишь единицы из топ-300. Эксперты объясняют это относительно мягкими требованиями — дальнейшая судьба реформы будет зависеть от траектории их ужесточения регуляторами и от экономической динамики в стране: ряду компаний «помогло» сократить выбросы санкционное сокращение выпуска.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Большая часть крупных промышленных объектов вписалась в технологическую гонку под угрозой повышения экологических платежей

Фото: Илья Смирнов, Коммерсантъ Большая часть крупных промышленных объектов вписалась в технологическую гонку под угрозой повышения экологических платежей

Фото: Илья Смирнов, Коммерсантъ

К началу февраля 2025 года из топ-300 промышленных объектов первой категории негативного воздействия на окружающую среду с совокупным вкладом в выбросы и сбросы загрязняющих веществ в РФ более 60% (см. “Ъ” от 4 июля 2018 года) комплексные экологические разрешения (КЭР), подтверждающие их соответствие наилучшим доступным технологиям (НДТ), уже получили 211. Как сообщили “Ъ” в Минприроды, еще 60 заявок — на рассмотрении, а по девяти получен отказ — они фактически выпали из реформы. С начала 2025 года платежи за размещение отходов для них выросли в 25 раз, а за выбросы и сбросы — в 100 (см. “Ъ” от 22 января). В Минприроды отмечают: «Преждевременно говорить, сколько компаний будут платить на НВОС повышенный коэффициент, так как срок рассмотрения заявки составляет 27 рабочих дней, еще 30 рабочих дней дается на возможную доработку», но де-факто уже понятно, что это считаные объекты.

Отчасти это — результат довольно мягких технологических нормативов, приближенных к реальным условиям, чтобы не остановить российскую промышленность. Как поясняет гендиректор «ENV-консалтинга» Ирина Демина, справочники НДТ опирались на существующие производственные процессы и фактические выбросы и сбросы, а показатели НДТ устанавливались так, чтобы 20–30% предприятий отрасли были вынуждены разрабатывать программы повышения экологической эффективности (ППЭЭ; по сути — инвестпрограммы внедрения НДТ, разрабатываются в случаях, когда предприятие не может соблюсти технологические и экологические нормативы), что «не может подталкивать к масштабной модернизации». По данным Минприроды на начало февраля 2025 года, ППЭЭ для получения КЭР разработали 68 объектов из топ-300 (22,7%).

Бонусом для промышленных объектов из топ-300 стала отсрочка: если для всех компаний срок получения КЭР был установлен на 1 января 2025 года, то топ-300 до этой даты должны были лишь подать заявку. Они и не спешили: к началу октября 2024 года их получили лишь 30%, но уже в начале 2025 года доля выросла до 73% — на фоне все более реальной угрозы роста платы за выбросы и отходы. «Очевидно, промышленники до последнего надеялись на продление сроков»,— объясняет Ирина Демина.

Его, однако, не произошло, откладывать экологическую реформу власти не стали. Однако ее развитие будет зависеть от того, как регулятор будет ужесточать и нормативы, и контроль за их соблюдением: содержащие их справочники НДТ должны обновляться. Реализация ППЭЭ также в ряде случаев вызывает вопросы: как отмечает глава экспертного центра «Деловой России» по ESG-трансформации и гендиректор EcoStandard group Николай Кривозерцев, «порой компании не понимают, что должно входить в программу, особенно если возникают проблемы с оборудованием» — ряд компаний, согласовавших программы до 2022 года, столкнулся с трудностями в его приобретении. Еще одна проблема, отмечает госпожа Демина, в том, что в ряде случаев снижение выпуска (и, соответственно, НВОС) из-за закрытия внешних рынков «позволило предприятиям уложиться в нормативы без модернизации», и при улучшении спроса вопрос об их соответствии НДТ встанет вновь.

Анна Королева, Олег Сапожков