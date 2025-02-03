Мировое соглашение «Ядран-строя», подорожание новостроек в Казани и новое СИЗО на тысячу мест

«Ядран-строй» планирует заключить мировое соглашение с Главным инвестиционно-строительным управлением Татарстана из-за появившихся трещин на детском саду в ЖК «Волжские просторы». «Ядран-строй» сообщил «Ъ Волга-Урал», что проведет работы по устранению имеющихся проблем, если детский сад в это время будет освобожден от воспитанников.

В Казани цена новостройки выросла до 10,9 млн, а в Челнах снизилась до 7,5 млн. Цена одного квадратного метра нового жилья в столице Татарстана за месяц выросла до 225,8 тыс. руб. В Набережных Челнах стоимость новостройки, напротив, снизилась на 1,9% и составила почти 7,5 млн руб.

В 2025 году в Казани завершат строительство нового здания СИЗО на 1 тыс. мест. Сейчас следственный изолятор находится в центре Казани на территории архитектурного комплекса «Тюремный замок» XIX века.

Прокуратура Чувашии подала в суд дело о злоупотреблении полномочиями на 1,5 млрд руб. Уголовные дела возбудили против троих человек, ранее входивших в руководство ООО «Коммунальные технологии». По версии следствия, средства предприятия безосновательно расходовались на займы связанным организациям и физическим лицам, а также для размещения депозитов в кредитной организации, которая затем была закрыта.

Татарстан в 2024 году вошел в число регионов-лидеров по производству продукции сельского хозяйства. Объем валовой сельхозпродукции в республике в прошлом году превысил 341 млрд 278 млн руб.

В Татарстане планируют создать рабочую группу по вопросам охраны труда и технике безопасности на предприятиях промышленности и торговли. Обеспечивать ее работу будет Минпромторг Татарстана.

В 2024 году в Чувашии ввели 55 объектов капитального строительства за 12,7 млрд руб. В эксплуатацию ввели школы в микрорайоне Университет, селах Чурачики Цивильского округа и Янгличи Канашского округа, а также деревне Бахтигильдино Батыревского округа. Также в республике открыли 9 врачебных амбулаторий и отделений общеврачебных практик.

Первый в России съезд министров культуры ОИС пройдет на полях экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum» в столице Татарстана.

В 2025 году в Чувашии на адресную инвестиционную программу выделят 11,5 млрд руб. Из федерального бюджета выделят 2,9 млрд руб., и еще 8,6 млрд направят из республиканского. В 2025 году в республике в эксплуатацию планируется ввести 77 значимых объектов.

В Татарстане и Чувашии летом 2025 года ожидается нашествие саранчи. Татарстан, кроме того, находится в зоне риска распространения луговых мотыльков, которые также могут нанести вред урожаю.

Дарья Сайфиева