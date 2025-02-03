В 2024 году в Чувашии ввели 55 объектов капитального строительства за 12,7 млрд рублей

В 2024 году в Чувашии ввели в эксплуатацию 55 объектов капитального строительства при финансировании в 12,7 млрд руб. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава республики Олег Николаев.

Всего на реализацию республиканской адресной инвестиционной программы в 2024 году 6,2 млрд руб. поступили из федерального бюджета, а 6,5 млрд — из республиканского.

В прошедшем году в республике ввели школы в микрорайоне Университет, селах Чурачики Цивильского округа и Янгличи Канашского округа, а также деревне Бахтигильдино Батыревского округа. Также ввели 9 врачебных амбулаторий и отделений общеврачебных практик, включая два фельдшерско-акушерских пункта (ФАП) в Цивильском округе и отделение судмедэкспертизы в Батырево.

В 2025 году на реализацию республиканской адресной инвестиционной программы в Чувашской Республике предусмотрено выделение 11,5 млрд руб., из которых 2,9 млрд руб. поступит из федерального бюджета, а 8,6 млрд руб. — из республиканского. В этом году планируется ввести в эксплуатацию 77 значимых объектов.

Влас Северин