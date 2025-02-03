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В 2025 году в Чувашии на адресную инвестиционную программу выделят 11,5 млрд рублей

В 2025 году на реализацию Республиканской адресной инвестиционной программы (РАИП) в Чувашской Республике выделят 11,5 млрд рублей, включая 2,9 млрд из федерального бюджета и 8,6 млрд — из республиканского. Об этом сообщил глава региона Олег Николаев.

Всего в 2025 году планируется ввести в эксплуатацию 77 значимых объектов. Среди них — строительство школ в Чебоксарах, Алатырском округе, Вурнарах, а также Моргаушской центральной районной больницы, биологических очистных сооружений в Сосновке и канализационного коллектора в Кугеси. Также начнётся возведение десяти блочно-модульных котельных в Алатыре и Шумерле, а также причальных стенок в Козловке и Мариинском Посаде.

В планах — реконструкция музея имени А. Г. Николаева в Шоршелах, очистных сооружений в Цивильске и Батырево, а также пруда-накопителя № 2 на территории полигона твёрдых коммунальных отходов в Новочебоксарске.

В Чувашии за последние пять лет было осуществлено 5218 проектов на сумму 5,8 млрд рублей, инициированных гражданами. В 2024 году реализовано 1477 проектов на сумму свыше 2,2 млрд рублей. На 2025 год в конкурсном отборе участвуют 1555 проектов на общую сумму 3,3 млрд рублей.

Влас Северин

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